En solid kapitalindsprøjtning, og et år med stærk drift har givet luft under vingerne hos HD Ejendomme, der har skilt sig af med gammel gæld for flere hundrede millioner kroner - det har givet selskabet handlefriheden tilbage.

Med nye ejere, ny kapital og et lunt ejendomsmarked kommer HD ejendomme godt igennem sit første regnskabsår siden salget i maj 2017. Her blev den odenseanske virksomhed købt af den svenske ejendomsinvestor Niam, der med en balance på mere end 30 milliarder kroner er en af Nordens største forvaltere af udlejningsejendomme. Årsregnskabet viser et resultat før skat på 376 millioner kroner mod knap 72 millioner kroner året før, mens resultatet af den primære drift stiger fra 205 millioner kroner til knap 442 millioner kroner. Ifølge Peter Uldall Borch, der er administrerende direktør i HD Ejendomme, er resultatet da også meget tilfredsstillende. HD Ejendomme A/S Hejmsted: OdenseCVR-nummer: 19 32 94 96



Direktion: Peter Uldall Borch



Bestyrelse: Kristian Victor Krogh (formand), Rikard Henrikson, Michael Visby Berthelsen, Stefan Leif Albinsson



Regnskabstal 2017:



Nettoomsætning: 292 mio. kr. (2016: 295 mio. kr.)Bruttoresultat: 217 mio. kr. (2016: 239 mio. kr,)Værdireguleringer: 270 mio. kr. (2016: 8 mio. kr.)Resultat af ordinær primær drift: 442 mio. kr. (2016: 206 mio. kr.)Resultat før skat: 377 mio. kr. (2016: 72 mio. kr.)Egenkaptial: 1.005 mio. kr. (2016: 121 mio. kr.) - Det er vores bedste resultat nogensinde. Men vi har også solgt ejendomme fra, så faktisk er vi vokset på en mindre balance, siger direktøren. Men tiden har også arbejdet for selskabet, der i løbet af salgsprocessen, har nydt godt af de stigende ejendomspriser og øgede lejeindtægter. Det resulterer i en opskrivning af ejendomsporteføljen på 218 millioner. Og med en solid ejer i ryggen er hverdagen blevet markant anderledes for Peter Uldall Borch. For nu kan han selv styre forretningen, og med hans egne ord bliver det igen muligt at tage de rigtige kommercielle beslutninger. “ - Med kapitaltilførslen sidste år i maj har vi leveret et fantastisk år, selvom vores nye ejere kun har haft hånden på rattet i otte måneder. Peter Uldall Borch, administrerende direktør, HD Ejendendomme - Driften er sund, og det har den i princippet været hele tiden. Vi har bare været for tyndt kapitaliseret, siger han.

Høvlet af på gælden

Men det er slut nu. I dag er det ikke længere bankerne, der sidder i bestyrelsen. Det gør de nye ejere, og med en indsprøjtning på mere end 500 millioner kroner til at styrke virksomhedens kapitalgrundlag er soliditetsgraden steget til godt 22 procent mod bare 2,8 procent året før. Egenkapitalen ligger nu på den gode side af en milliard kroner, og samtidig er der høvlet kraftigt af på gælden til de mere end 20 banker og realkreditinstitutter, der stod bag salget i maj 2017. - Bankgælden er reduceret fra 885 millioner kroner til 224 millioner kroner, og det betyder, at vi er blevet mere solvente og mindre sårbare. Nu har vi både fået mere handlefrihed og mulighed for at investere i fremtiden - det har vi ikke kunnet før. Men for mig er det her også en milepæl, der markerer afslutningen på en svær proces, som vi har været igennem, siger Peter Uldall Borch, der første gang blev tilknyttet HD Ejendomme i 2006.

Solgte ejendomme fra