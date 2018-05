Det lykkedes tirsdag eftermiddag en kvinde at franarre en borger i Middelfart smykker ved at udgive sig for at være fra kommunen.

Middelfart: Tirsdag eftermiddag lykkedes det formentlig en kvindelig tricktyv at stjæle smykker fra en borger på Vestre Hougvej i Middelfart. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport.

En dansk kvinde på omkring 40 år ringede på borgerens dør under påskud af at være fra kommunen. Hun fortalte, at hun skulle undersøge, hvorvidt den hjælp borgeren fik fra kommunen, var tilstrækkelig. På den måde fik hun talt sig indenfor og fik borgeren til at sætte sig på en stol i køkkenet.

Ifølge døgnrapporten, gik kvinden så rundt i boligen og spurgte ind til flere ting omkring den hjælp, borgeren fik.

Men da kvinden ville hente noget i sin bil, kom hun aldrig tilbage. Senere opdagede borgeren, at der var forsvundet smykker fra et skrin i soveværelset. Borgeren mener, ifølge døgnrapporten, at en anden gerningsmand har sneget sig ind i soveværelset, mens kvinden har haft den forurettede borgers opmærksomhed.

Den kvindelige tricktyv beskrives som dansk, omkring 40 år, 165 centimeter høj, slank og nydeligt klædt i lyse bukser, en lys jakke og en grøn kasket.

Har man oplevet lignende eller kan genkende kvinden, kan Fyns Politi kontaktes på telefon 114.