Fodbold: Som allerede bebudet af Sport Fyn onsdag aften har Middelfart Boldklub forlænget kontrakten med en af holdets offensive profiler.

Sebastian Dalgaard, der efter ophold i USA kom til Middelfart lige før sæsonstarten i marts, har forlænget kontrakten med den ambitiøse 2. divisionsklub frem til sommeren 2019.

Siden sin ankomst har Sebastian Dalgaard gentagne gange vist prøver på sit store talent. Han kan spille de fleste offensive positioner og har også vist sin målfarlighed med fire scoringer i forårets kampe.

- Sebastian kom til Middelfart kun 10 dage inden sæsonstarten, men selvom han fysisk var lidt efter sine nye holdkammerater, har han vist prøver på sin store kunnen. Jeg kender ham fra tidligere, og ved at der er meget mere i vente, når først vi får ham endnu bedre integreret på holdet. For mig at se er det et scoop, at vi kan forlænge samarbejdet med Sebastian, som i min verden sagtens kan gøre sig gældende på en endnu højere hylde. Senest med et fremragende mål i onsdagens opgør mod Hvidovre, siger en glad direktør Søren Godskesen om forlængelsen.

- Jeg har følt mig godt tilpas i Middelfart, efter jeg kom hjem fra USA, og det var naturligt for mig at fortsætte her. Jeg føler, at jeg er kommet godt i gang, selvom jeg efter fire måneders fodboldpause manglede den sidste timing, da jeg startede, og jeg føler at vi har fundamentet til noget godt i den kommende sæson. Nu skal vi slutte foråret fornuftigt af, og så skal der for alvor point på kontoen efter sommerferien. Jeg skal i hvert fald gøre mit til at Middelfart når sine målsætninger i den kommende sæson, siger Sebastian Dalgaard.

Middelfart spiller næste kamp i 2. division 2. pinsedag hjemme mod Kjellerup.