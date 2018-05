Nyborg/Odense: Der var gevinst for politiet, da man i 2016 inviterede sig selv indenfor i et hus i Nyborg. På en hems lå ikke mindre end tre våben frit tilgængeligt. Det kostede forleden en 44 år mand en dom på 20 dages fængsel for våbenbesiddelse uden tilladelse fra politiet samt utilstrækkelig opbevarelse af et styk salonriffel, en almindelig riffel samt et haglgevær. Manden blev desuden dømt for ulovlig omgang med hittegods. I byrettenretten kunne den 44-årige således erkende, at han han købt de tre våben privat på et toilet på Gråbrødretorv i Odense. Fængselsstraffen blev gjort betinget med en prøvetid på to år.