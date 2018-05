Hindsholm: En svineavler på Hindsholm, der vil omtrent tredoble sin produktion af slagtesvin har skabt en hel del bekymring og utilfredshed hos naboerne.

Flere af dem har skrevet til politikerne, men herfra er der ingen hjælp at hente.

- Vi har fået nogle henvendelser, men vi må konstatere, at som lokalpolitikere har vi ingen mulighed for at handle, siger formand for teknisk udvalg, Jesper Hempler (SF).

- Hvis miljølovgivningenen er overholdt, så skal kommunen give tilladelse, uanset hvad vi ellers måtte mene om sagen. Der er en lov, og den skal vi følge. (ström)