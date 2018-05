Cykling: Tilskuerne kan se cykelsport i verdensklasse, når de to danske UCI-løb, Fyen Rundt og GP Horsens, bliver afviklet i weekenden 16.-17. juni.

Begge løb er i år opgraderet til UCI 1.1-kategorien, og det har fået det amerikanske World Tour-mandskab Trek Segafredo til at melde sin ankomst. Blandt andet med de to danske profiler Mads Pedersen og Niklas Eg.

For begge de danske løbs vedkommende er det første gang, man kan præsentere et World Tour-mandskab på startlisten. Det glæder især arrangørerne, at den danske mester Mads Pedersen stiller op efter et forår, hvor han har føjet nye store resultater til sin i forvejen imponerende resultatliste. Ikke mindst den fantastiske andenplads ved forårsklassikeren Ronde van Vlaanderen.

- Vi er rigtigt glad for, at det ikke mindst via Trek Segafredos danske sportsdirektør Kim Andersen er lykkedes at få en aftale om start i de to løb på benene. Publikumsmæssigt håber vi, at mange cykelsportsglade danskere vil benytte lejligheden til følge løbene på tæt hold, siger Søren Vig, løbsansvarlig for GP Horsens, i en pressemeddelelse.