KOØJET

Munkebo: Marstal Søfartsmuseum er netop blev begavet med to flotte skibsmodeller, der på hver sin vis er vendt tilbage til Det Sydfynske Øhav. Den ene models forbillede er bygget i Svendborg, og den anden har haft en oplægger-periode i Marstal.

Begge modeller i skala 1:50 er doneret af Frank Jørgensen i Munkebo. Han er tidligere Lindø-mand og modelbygger med over 100 skibe leveret fra det lille hjemme-værft. Mange af modellerne er bygget på bestilling fra Mærsk-rederiet, men de to nye skibe doneret til Marstal Søfartsmuseum er blevet til for egen fornøjelse. Indtil for nylig har de stået på hjemadressen.

- Da vi skulle flytte til noget mindre, kikkede min kone på mig. Jeg kunne godt se, hvad hendes blik betød, fortæller Frank Jørgensen. Blikket blev ganske rigtig tolket i retning af, at de to modeller ikke skulle "fylde op" i den nye bolig.

Beslutningen blev at forære modellerne til søfartsmuseet i Marstal. Museumsleder Erik Kromann har nu hentet moddellerne hos Frank Jørgensen, og fra næste weekend kan publikum se dem udstillet.