Danmarks ældste adelsfamilie bor midt mellem æbletræer og rosenbede i Davinde ved Odense. Sanderumgaard har tilhørt Vind-slægten siden 1800-tallet, hvor Den Romantiske Have blev anlagt. I dag blomstrer haven igen - ligesom godsets kartoffelplanter og Susanne og Erik Vinds mange andre projekter på godset.

Der var engang en konge og en dronning, som hver dag sagde: "Åh, bare vi dog havde et barn". Men de fik aldrig noget. Så skete det engang, da dronningen var ude at bade, at en frø kom kravlende og sagde: "Dit ønske skal blive opfyldt. Inden året er omme, skal du få en datter". Sådan indleder brødrene Grimm et af deres fineste eventyr, og selv om de måske ikke havde Sanderumgaard 12 kilometer sydøst for Odense i tankerne, da folkeeventyret om Tornerose blev nedskrevet og udgivet i 1812, så er der unægteligt flere fællesnævnere mellem de to. Sanderumgaards romantiske have blev anlagt af Johan Bülow tilbage i årene 1793-1828 efter en skandale som hofchef for kronprins Frederik. Og ligesom Tornerose blev godsets 15 hektar med popler, pil og et utal af frugttræer på et tidspunkt i historien dømt til 100 års dvale. Eventyret om prinser og prinsesser, konger og dronninger og en høj tjørnehæk falder måske lidt udenfor, men den tætte kontakt og tilstedeværelsen af kongehuset på Sanderumgaardvej fornægter sig ikke. I historien om Sanderumgaard blev godsejerfrue Susanne Vind med tiden daværende prinsesse Alexandras hofdame, og dronning Margrethe kom senere til den officielle åbning af Den Romantiske Have efter en omfattende restaurering og opvågnen i 2010. Ulig eventyret badede dronningen dog ikke ved den lejlighed. Og hun mødte heller ikke nogen fortryllet frø, selv om muligheden rent faktisk var til stede i fordums tid, da Odense Fjord gik helt ind til Davinde. Derfor består en stor del af Sanderumgaards jorder også i dag af gammel havbund. Det vender vi tilbage til.

Struktur og opbygning Godsejer Erik Vinds liv deler med lidt god vilje også samme struktur som et eventyr. Et eventyr opbygges ofte efter strukturen hjemme - ude - hjemme eller harmoni-disharmoni-harmoni. Barndommen på Sanderumgaard med forældrene, en storesøster og lillebror var tryg og god, og meningen var, at Erik Vinds far, Ivar Emil Vind, skulle være sønnens forpagter under et trinvist og velplanlagt generationsskifte på Sanderumgaard. Men skæbnen ville noget andet, og med en ubarmhjertig pludselighed døde Erik Vinds far i en alder af 54 år og overlod godset til en 22-årig, der først skulle finde ud af, hvad han ville. - Selvom du får noget, eller i mit tilfælde arver noget, er vejen aldeles ikke lagt. Jeg skulle finde min vej, og her hjalp Preben Ahlefeldt-Laurvig fra Tranekær mig meget. Han stillede mig spørgsmål som: Har du regnet efter her? Er du sikker på det?, mindes Erik Vind med stor taknemmelighed og fortsætter fortællingen om en anderledes start på voksenlivet, hvor han begyndte på uddannelsen som scient.pol., men måtte droppe ud ved udsigten til de mange år på skolebænken og de nye udfordringer, der fulgte med godset. I stedet læste han en et-årig handelsuddannelse på Niels Brock i København og fortsatte med en HA for at blive cand.merc. - Alting har sin tid, og jeg ville gerne noget andet end Sanderumgaard til en begyndelse. Set i bakspejlet fik jeg på grund af en stram økonomi heller ikke lavet de store tiltag på godset i den tid, erkender Erik Vind, som ved siden af godset i midt 80'erne og start 90'erne arbejdede som afdelingschef i FDB og senere som marketingchef for Sony.

Den rigtige kombination I dag er han stadig tilknyttet markedsføringen af bandet TV-2, og han trækker stadig på dels erfaringen og dels netværket fra sin tid i detailhandelen. For værktøjerne inden for økonomi og markedsføring fra sine tidligere stillinger er i bund og grund de samme, han trækker frem i sit arbejde som godsejer med en erhvervsvirksomhed med seks ansatte og et skov- og landbrug på 1100 hektar og produktion af juletræer, korn, græsfrø og kartofler. Her vender vi tilbage til den gamle havbund, som fortsat karakteriserer noget af jorden på Sanderumgaard. For netop denne jordstruktur med et ganske særligt såkaldt siltlag gør noget godt for kartoffelplanten. Altafgørende for gode kartofler er ifølge Erik Vind den helt rigtige kombination af kartoflens sort, plantedybde, afstand og så selve jorden, den lægges i. - I 14 år har vi arbejdet på at finde den rette kombination. Det har været en lang proces, og vi har nu to varianter i detailhandlen under eget navn. Per 1. juli i år sælges vores kartofler i Rema1000 landet over, og det næste nye bliver bagekartofler og økologiske kartofler. Den resterende del af vores kartoffelproduktion går til Kims chips. Detailhandlen er en udfordring, men det vil de nok også sige, at vi er, konkluderer Erik Vind med et smil og tilføjer straks, at han også er langt i planerne om at dyrke asparges.

Som et maleri - Der er noget spændende ved tanken om, at Sanderumgaard befinder sig i netop krydsfeltet mellem en erhvervsvirksomhed og et egnsmuseum, siger Erik Vind, som desuden bliver ved med at fascineres af godsets lange historie og de nøjagtige optegnelser, der ustandseligt dukker op om fødehjemmet. - Vi elsker begge at have gæster på besøg i haven. Privaten er privaten, men Den Romantiske Have er åben året rundt, og vi gennemfører et sted mellem 30 og 40 rundvisninger om året. Men de store siloer står også, så alle kan se dem blandt andet for at signalere, at Sanderumgaard også er en moderne virksomhed, og at pengene ikke kommer af sig selv, som blade der falder af træerne om efteråret. Erik Vind sætter sig ved siden af sin kone i en af de to lyse sofaer i husets store stue. Herfra driver blikket forbi de lange, lysegrønne gardiner og ud på den anden side af de store vinduer til udsigten over plæner, skov og himmelhvælving. Som et maleri, der ellers er i stærk konkurrence til hjemmet på indersiden med et guldindrammet portræt af Else Marie Bülow, tante til Erik Vinds tiptipoldemor, et farvestrålende, abstrakt maleri af Susanne Vinds storebror Michael Ahlefeldt-Laurvig, et smukt kig ind til bibliotek og kontor nede i enden og en sjælden detajlerigdom, hvis man vender blikket op mod stuens hvide stuk. - Vi tænker ofte på, hvor privilegerede vi er ved at være omgivet af så meget smukt - uanset hvor man ser hen, siger Susanne Vind oprigtigt.

Standarden - Udefra set virker huset måske voldsomt, men indefra er det faktisk ret håndterbart. Vi fik installeret halmfyr i 1979, og det har virkelig været godt. Mine forældre satte termoruder i hele huset ud mod haven, og jeg vil da gerne medgive, at det er nogle store flader udefra, men det er helt vidunderligt indefra, pointerer Erik Vind om det rent praktiske og tilføjer, at vinduerne ud mod gården er de originale, som han selv står for at holde at ved lige. - I min svigermors tid var der mange ansatte i husholdningen. Standarden er slet ikke den samme i dag, og min svigermor ville dåne, hvis hun vidste, at vi sagtens kan finde på at bede vores gæster om at tage deres eget sengetøj med, siger Susanne Vind og tænker tilbage på den tid, hvor hun og Erik Vind var nygifte, og hvor store ambitioner hun havde, særligt når huset var fuldt af gæster.

Romantikken Herinde i privaten går Susanne Vinds forkærlighed for kvalitet og den engelske, romantiske stil igen fra hendes butik ude i en af godsets fløje. Hun køber ind med hjertet, siger hun, da turen går derover, hvor forårsrengøringen er fuld gang, og kasser med nyindkøbt sæbe i smukke æsker fylder de brostensbelagte båse med sin duft. Klar til sommersæsonen. Med undtagelse af to dage om ugen, hvor Susanne Vind arbejder i Kolding Geografiske Have, arbejder hun og Erik Vind side om side på Sanderumgaard og har delt godsets arbejdsområder op mellem sig. Men ofte hjælper de hinanden og gør det til et fællesprojekt. Susanne og Erik Vind mødte hinanden til en privat fest i København i 1992. Hun kendte hans lillebror, for Erik Vind er 13 år ældre end hende, og omgangskredsene var derfor lidt forskudte. Lige indtil den fest. Året efter blev de gift på Seychellerne. Kun de to, og det var fedt, er de stadig fuldstændig enige om. I dag kalder Susanne Vind dem med et krusende smil på læberne for sølvbryllupsparret, og hjemmet i fire etager hviler med al tydelighed i sig selv og danner en tryg og årelang ramme for dens familie og den fem år gamle cockerspaniel, Tess, som den yngste datter Nonni fik, dengang hun fyldte ni år.