Arsène Wenger kalder et mislykket forsøg på at få Cristiano Ronaldo til Arsenal for sin største fortrydelse.

Arsène Wenger satte for nylig punktum for sin lange karriere i den engelske Premier League-klub Arsenal.

Efter næsten 22 år kan Wenger se tilbage på store op- og nedture med klubben.

Men der er især en ting, som den 68-årige franskmand stadig fortryder i sin tid hos Arsenal - og det var ikke at få fat på Cristiano Ronaldo.

Tilbage i 2003 missede Wenger og Arsenal muligheden for at skrive kontrakt med det blomstrende portugisiske talent, som dengang spillede for Sporting Lissabon.

- Den mest indlysende spiller, som vi missede, er Ronaldo, siger Wenger ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Wenger har flere gange tidligere udtrykt, hvordan han ærgrer sig over at lade Ronaldo glide gennem fingrene på ham for i stedet at ende hos Manchester United.

- Han var her med sin mor, og vi var meget tæt på. Så kom Manchester United ind, og de havde Carlos Queiroz på det tidspunkt, som var deres træner.

- United spillede mod Sporting Lissabon, og Ronaldo var fremragende, og de skrev under med ham, lyder det fra Wenger.

Han ærgrer sig samtidig over, at han gik glip af et potentielt stjernespækket angreb med både Ronaldo og franskmanden Thierry Henry i front.

- Man kunne forestille sig, hvordan det dengang havde været at have Thierry Henry og Ronaldo sammen. Det ville bestemt også kunne have ændret historien om min tid i klubben, vurderer Wenger.

Selv om han så gerne ville have portugiseren, så pointerer Wenger, at Arsenal ikke havde midler nok til at kunne matche buddet fra United.

- Vi var på et tidspunkt på 4,5 millioner pund (cirka 38 millioner kroner, red.) og var stadig i forhandlinger. Så vi var meget tæt på.

- Men United bød 12 millioner pund (cirka 102 millioner kroner, red.), hvilket vi ikke havde råd til dengang.

Søndag 13. maj stod Wenger i spidsen for Arsenal for sidste gang. Det blev hans kamp nummer 1235 for klubben, og den endte med en 1-0-sejr over Huddersfield.