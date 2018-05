Netop nu er Langeland Kommune ved at få undersøgt, om kommunen må gå ind i en aftale om udlejning af et færgeleje til rederiet Ærøexpressen. Men selvom det juridiske skal være på plads, har det taget for lang tid at gå ind i projektet, mener Ulrik Kølle Hansen (V).

Langeland: På Ærø arbejdes der fortsat med at bygge og indsætte en færge mellem Marstal og Rudkøbing, men før byggeriet af et nyt fartøj kan gå i gang, skal Langeland Kommune gå ind i projektet og lade færgeselskabet benytte et færgeleje i Rudkøbing Havn.

Flere modeller har på det seneste været i spil, og netop nu er Langeland Kommune ved at få undersøgt, om det er juridisk holdbart for kommunen at lade selskabet benytte et leje i Rudkøbing.

Men selvom juraen skal være på plads, har det taget alt for lang tid at give grønt lys og gå med på ideen fra langelandsk side, mener Ulrik Kølle Hansen (V), som sidder i kommunens tekniske udvalg.

- Når private banker på og vil investere, så synes jeg, at det har taget for lang tid at få sat sig i selen. Der er gået et halvt år med snak om ingenting. Der kunne godt være gjort noget mere. Det vil kun gavne turismen og erhvervslivet på Langeland, siger han.