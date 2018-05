Marstal: Omkring 100 sejlivede sejlere forventes i slutningen af august at deltage i danmarksmesterskaberne i OK-joller i Marstal.

Ærø Sejlforening og Marstal Sejlklub står bag arrangementet, og omkring 30-40 frivillige ærøboer forventes at blive sat i arbejde under mesterskaberne.

Det fortæller Torben Kyhl, som er medarrangør.

- OK-jollen er opfundet af Knud Olsen i 1950'erne, og den har i den grad fået en revival (genoplivning, red.). Det er for det meste modne mænd, der sejler den. Når mesterskaberne går i gang i Marstal, vil det være med hjælp fra 30-40 frivillige ærøboer, siger han.

Mesterskaberne afholdes den 30. august - den 2. september og på de dage skal sejlerne gennemføre tre sejladser om dagen på forskellige baner.

Mesterskabet bliver bedømt af ikke færre end fire dommere.

I 2017 blev DM i OK-joller afholdt i Horsens. Her deltog omkring 80 sejlere.

- Vi forventer, at der kommer et sted mellem 80 og 100 sejlere til Marstal. Og der kommer nok mange flere, for mange af sejlerne tager fruen med, fortæller Torben Kyhl, der ikke selv sejler OK-jolle.

- Nej, det er jeg blevet for gammel til. Man skal være i god form for at sejle OK-jolle. For eksempel skal man være hurtig til dukke sig, når bommen kommer susende. Ellers får man buler i panden. Nej, jeg holder mig til min L 29, som er en sejlbåd, fortæller Torben Kyhl.