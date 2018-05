Påsken er vel overstået, og Jesus Kristensen er fløjet til himmels. Tilbage står vores allesammens Ærøfærgerne med røde tal hele vejen og må melde om totalt udsolgte færger.

Hvorfor ikke benytte lejligheden til at få belyst det omfattende problem med op til 25 procent udeblevne reservanter? Man skal måske ulejlige en eller to medarbejdere ekstraordinært, der tager kontakt til de udeblevne og gør dem opmærksom på, at de hænger på regningen for deres reservation. Dette "drastiske skridt" har direktør Keld Markmann Møller eller resten af sognerådet nok ikke "nosser" til at gennemføre.

Men god pinse alligevel til dem, der trods alt kom med færgerne over.