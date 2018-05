Middelfart: Hos au2Tek.dk på Værkstedsvej 4 vil der lørdag 26. maj være krom og lir til den store guldmedalje. Her holdes der nemlig Biltræf Middelfart 2018, hvor en håndfuld frivillige bilentusiaster invitere til en hyggelig dag, hvor man viser øsen frem og hygger sig med ligesindede.

Der vil være en masse spændende biler at se på. Desuden vil der blive afholdt en afdeling af det danske mesterskab i god billyd. Der vil være mulighed for at få målt hvor mange hestekræfter bilen har, eller få lavet sin helt egen sticker. I løbet af dagen vil der blive afholdt forskellige konkurrencer, hvor der er fine præmier til vinderne. Der vil være mulighed for at slukke tørsten da Cocktail & Lounge Bar fra Fredericia vil have en stand på pladsen der vil være mulighed for at købe pølser.

- En lørdagstur bør gå til Værkstedsvej 4 lørdag 26. maj mellem klokken 11 og klokken 17, hvis man vil se de fedeste biler, lyder det fra arrangøren.