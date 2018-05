Middelfart og Fredericia: Hveranden onsdag i ulige uger kan børnefamilier med børn i alderen 5-14 år mødes for at lave mad og bagefter nyde maden sammen.

Mødrehjælpen i Middelfart står bag aktiviteten, som andre lokalafdelinger med succes har på programmet, skriver Knud Møller i en pressemeddelelse.

Mødrehjælpen kalder aktiviteten for "Måltidet", og den vil foregå i hjemkundskabslokalet på Østre Skole, Viaduktvej 55 i Middelfart - første gang onsdag 6. juni klokken 17-19.15.

For at kunne deltage skal man bo i Fredericia eller Middelfart Kommuner og tilmelde sig på tlf. 91 81 37 79 eller middelfart.lf@moedrehjaelpen.dk.

Mødrehjælpen håber, at der findes frivillige, som vil være med til at afvikle Maaltidet. For interesserede holdes et info-møde onsdag 23. maj klokken 19 i Østergades Forsamlingshus.

Tilmelding til arrangementet 6. juni og til info-mødet på 91 81 37 79 eller middelfart.lf@moedrehjaelpen.dk. /EXP