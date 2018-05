Ejby: Tilbage i marts deltog Ejby Skole i Team Rynkebys skoleløb, hvor elever op til 8. klasse løb 2092 kilometer. Børnene skulle blandt andet får familie og venner til at sponsorere et beløb for hver kilometer, de selv løb. Mange af indbetalingerne foregik over mobilpay, og først i slutningen af april kunne det gøres endeligt op, hvad der kunne sendes videre fra Ejby Skole til Team Rynkeby, der så vil sørge for, at beløbet går til Børnelungefonden.

De 2092 kilometer er nu blevet konverteret til rede penge, og derfor kan skolen nu sende 37.421 kroner af sted. Et beløb, der langt overgik de oprindelige ambitioner.

På skolen er man glade for og tilfredse med slutresultatet.