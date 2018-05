Fredericia: Der er kærlighed på programmet i Kastellet, når pinsen bliver fejret med gudstjenesten, der har fået overskriften Lovestorm, anden pinsedag kl. 10.30.

- Shitstorm er et moderne ord for den følelsesladede aggression, der kan eksplodere på sociale medier imod enkeltpersoner, institutioner og virksomheder. Over for det er det oplagt at kalde pinsen for Lovestorm. Shitstorme er nedbrydende og kraftfulde. Guds Ånd er derimod opbyggende og kraftfuld. Den inspirerer os til fællesskab på tværs af forskelle og til at udvise blandt andet kærlighed og venlighed, trofasthed og tålmodighed. Alt det har vi brug for, så vi i hverdagens forskellige storme kan stå fast på en god måde, siger sognepræst i Taulov, Bente Johannesen, i en pressemeddelelse.

Det er 13. gang, at sognekirkerne samt den katolske og reformerte menighed i Fredericia samles under åben himmel i pinsen. Som traditionen foreskriver, medvirker Fredericia Postorkester, ligesom organisterne Niels Erik Aggesen og Birgitte Buur leder et stort kor på en dag, hvor der vil være noget at opleve for alle aldre.

MHJ