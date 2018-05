Udbrud af den frygtede virussygdom er gået ind i en ny fase i DRCongo. Ebola har nået en større by, hvilket giver gode vilkår for yderligere spredning.

23 mennesker menes allerede at have mistet livet under et udbrud af ebola i Den Demokratiske Republik Congo. Nu er det første tilfælde registreret i en større by, og det kan være alvorligt.

Myndighederne siger, at udbruddet er gået ind i "en ny fase", efter at en person er blevet smittet i millionbyen Mbandaka. Hidtil har udbruddet været begrænset til mere isolerede områder, hvor det er lettere at dæmme op for yderligere smitte.

I større byer er situationen en helt anden, noterer nyhedsbureauet Reuters. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har tidligere udtrykt bekymring for, at det potentielt dødbringende virus ville nå Mbandaka og har "forberedt sig på det værste".

Hvad der kan gøre problemet endnu større, er, at Mbandaka ligger ved Congofloden. Floden kan føre virusset videre til landets hovedstad, Kinshasa, hvor der bor over 12 millioner mennesker. Derfra er der ikke langt til Republikken Congo og hovedstaden Brazzaville.

- Udviklingen er meget bekymrende, siger lederen af Harvard Global Health Institute, Ashish Jha, til netmediet Huffington Post.

- Når ebola som regel har kunnet tøjles, så skyldes det, at udbrud ofte har været i afsidesliggende områder, hvor risikoen for smitte mellem mennesker er mindre, fortsætter han.

Sundhedsministeren i DRCongo, Oly Ilunga Kalenga, oplyser ifølge Reuters, at der arbejdes på højtryk på at få styr på, hvor mange personer der har været i kontakt med formodede smittede.

- Vi går ind i en ny fase af ebolaudbruddet, siger han i en skriftlig udtalelse.

Mennesker bliver typisk smittet med ebola fra inficerede flagermus. Smitte mellem mennesker sker ved kontakt med kropsvæsker. Gennemsnitligt mister over halvdelen af de smittede livet som følge af sygdommen, der fører til massive indre og ydre blødninger.

Udviklingen i DRCongo får tankerne tilbage på udbruddet i det vestlige Afrika mellem 2014 og 2016. Her dræbte ebola over 11.000 personer.

I dette tilfælde er to ting dog anderledes, påpeger Ashish Jha fra Harvard.

For det første er der kommet større fokus på faren ved et ebolaudbrud. Og for det andet er der blevet sat gang i udvikling af vacciner mod sygdommen.

Ifølge WHO har DRCongo allerede modtaget 4000 doser af en vaccine. Yderligere 4000 vacciner ventes at komme til landet inden for kort tid.

Vaccinen gives dog på forsøgsbasis, og WHO oplyser, at den er svær at anvende og altså ikke er noget vidundermiddel mod smitten.

DRCongo er et enormt land i det centrale Afrika. De ni lande, der grænser op mod DRCongo, er alle blevet advaret om smittefare.