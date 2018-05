Lærere på landets kommuneskoler får fra det nye skoleår en ny digital platform, der skal spare tid og gøre forberedelsen mere enkel.

Den hedder itslearning og er en læringsplatform, der skal lægges sammen med skolernes intranet, siger administrerende direktør i firmaet itslearning Angelique Espensen.

- Vi forventer, at det gør hverdagen lettere for lærerne. Vi forventer også, at det kan fremme læringen, øge mulighederne for differentieret læring og frigive tid til, at lærerne kan bruge mere tid sammen med eleverne, siger hun.

Der er krav til, at alle skoler skal have en såkaldt samarbejdsplatform og en læringsplatform.

I øjeblikket har alle kommuneskoler samarbejdsplatformen Skoleintra. Det er et intranet, hvor skolen, lærere, forældre og elever kan udveksle information.

Det er ejet af firmaet itslearning, som er en læringsplatform. Den indeholder pædagogiske værktøjer, som kan bruges til at sætte læringsmål og måle elevernes faglige udvikling.

- Det er også på den nye platform, at lærerne kan gå ind og dele forløb med hinanden. Det giver mulighed for at genbruge det bedste af det, der findes derude, siger Angelique Espensen.

Fra det nye skoleår bliver itslearning udfoldet til samtlige kommuneskoler i landet, når det kommer til at indgå som en del af Skoleintra.

- Vi smelter de to platforme sammen, så skolerne får en to-i-en-løsning, fordi vi mener at samarbejde og læring hører sammen, siger hun.

Helt lavpraktisk betyder det, at lærere, forældre og elever fra august ser en ekstra menu, når de logger ind på intranettet.

Sammenlægningen er ved at blive testet på en række skoler, og feedbacken er ifølge Angelique Espensen positiv.

Næste skoleår udrulles sammenlægningen af de digitale platforme til alle danske kommuneskoler, de grønlandske skoler samt 400 privatskoler.

Der er ikke sat nogen succeskriterier, ud over at skoler skal have lyst til at anvende platformen.

Itslearning er udviklet i Norge og anvendes ifølge firmaet af over syv millioner brugere over hele verden.