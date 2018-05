Antoine Griezmann vil bare nyde triumfen efter sine to finalemål mod Marseille. Træner håber at beholde ham.

Antoine Griezmann afviser at tale om sin fremtid hos Atlético Madrid, efter at han onsdag aften med to mål sikrede holdet sejren i Europa League-finalen mod Marseille.

- Lige nu er ikke den rette tid til at tale om fremtiden. Jeg ønsker bare at nyde øjeblikket efter at have vundet en titel og fejre det med tilhængerne, siger den 27-årige franskmand, som efter slutfløjtet blev kåret til kampens spiller.

Griezmann havde også en fod med i spillet, da Gabi slog sejren fast med sit mål til slutresultatet 3-0.

Efter fire år i den spanske hovedstad er der spekulationer om, at stjerneangriberen er på vej til FC Barcelona, hvor spillerne vanen tro vælter sig i titler.

Europa League-triumfen er derimod Griezmanns første store, internationale titel med Atlético.

Han har tidligere vundet den spanske pokalturnering, men var også med på det hold, som i 2016 tabte Champions League-finalen til Real Madrid efter forlænget spilletid og straffespark.

Hans træner i Atlético, Diego Simeone, håber, at onsdagens triumf kan være med til overtale Griezmann til at blive i klubben.

- Det var bare en bekræftelse af, hvad Griezmann har gjort år efter år. Jeg håber, at han er lykkelig hos os. Jeg er ikke i tvivl om, at der er visse forhold, som kan øge sandsynligheden for, at han bliver, siger argentineren.

- Han har spillet tre finaler for os, har vundet to, og det viser, at han ikke er langt fra sit mål om jævnligt at spille finaler, tilføjer Simeone.

Griezmann er nu oppe på 29 mål på tværs af alle turneringer i denne sæson.

På flere måder var onsdagens finale speciel for netop ham. Han er født en times kørsel fra Lyon, hvor kampen blev spillet, og som knægt holdt han med Marseille, men det giver ikke skår i glæden.

- Det er ikke hårdt, fordi jeg er selvisk. Jeg har tabt finaler, jeg rejste hjemmefra som 14-årig for at vinde titler, og i dag havde jeg chancen for at vinde et trofæ.

- Denne gang var det min tur, siger Griezmann.