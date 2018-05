Fernando Torres fik kun få minutter på banen som sen indskifter, da fodboldklubben Atlético Madrid onsdag aften vandt Europa League-finalen med 3-0 over Olympique Marseille i Lyon.

Atlético-legenden, der i slutminutterne afløste kampens dobbelte målscorer, Antoine Griezmann, var imidlertid en af de absolutte hovedpersoner efter kampen.

Her fik han lov til at løfte trofæet først sammen med anfører Gabi i det, der var Fernando Torres' første store titel med klubben.