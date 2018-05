Ikke siden 2008 har GOG stået i en DM-finale i herrehåndbold, og i år skulle det heller ikke være.

Efter at have ført størstedelen af kampen, smed fynboerne det hele på gulvet i det sidste kvarter af den tredje og afgørende semifinale mod Skjern Håndbold og måtte indkassere et nederlag på 30-38.

Det er skuffende, mener håndboldveteranen Torsten Laen.

- Vi var der ikke i de afgørende momenter. Vi havde et godt momentum i 45 minutter af kampen.

- Vi tabte 0-4 i en periode, og de kom foran med to mål, og det knækkede os og tog pusten fra os, og så havde vi ikke mere at skyde med og ikke mulighed for at komme tilbage igen, siger han.

38-årige Torsten Laen meddelte i starten af året, at han stopper sin håndboldkarriere efter denne sæson.

Han ville gerne have sluttet den lange karriere med en finale.

- For mig personligt var det sidste mulighed for at komme i en DM-finale. Og jeg ville have givet min højre arm for at komme i finalen. Men det lykkedes ikke, og det er skuffende, men sådan er det, siger Laen.

I stedet skal GOG spille om bronzemedaljen, og her skal holdet op mod Aalborg Håndbold, der tabte deres semifinale til Bjerringbro-Silkeborg.

- For to år siden tabte jeg til GOG med Kolding (i kampen om bronze, red.), hvor GOG virkelig var tændt for at få en medalje med hjem, så jeg håber også, vi er tændte nu.

- Nu skal vi lige hjem og sunde os, fordi vi havde sat næsen op efter den finale.

- Og så skal vi se, hvor hurtigt vi kan samle kræfter inden mandag, hvor vi spiller. Fordelen er, at vi starter hjemme, og så tager vi den derfra, siger Torsten Laen.