KOØJET

Sømand følger sømand. Traditionerne holdes ved lige i en af Øhavets ældste maritime foreninger, Rudkøbing Sømandsforening.

I vedtægterne for den 166-årige forening står, at formanden så vidt muligt skal være af sømandsstand. Den kurs er holdt, så længe nogen nuværende medlemmer kan huske: En havnefoged og lods, en orlogskaptajn og en skipper har fx siddet for bordenden i de sidste godt 40 år.

Nu er det tid til et vagtskifte. Efter ti år ved rattet har lods Ole Gotfredsen, Rudkøbing bedt om at må træde et skridt tilbage til en post som menigt medlem af bestyrelsen.

Som ny formand har bestyrelsen konstitueret sig med Torben Lunnemann Frederiksen, Rudkøbing - en sømand med både øhav og verdenshav på logbogen:

- Jeg er født i Christiansminde i Svendborg, og hele min familie på min mors side sejlede. Min morfar havde en tremast-skonnert og alle mine onkler sejlede. Den ene af dem sejlede under krigen og blev sænket tre gange, fortæller Torben Lunnemann Frederiksen til Koøjet.

Torben Lunnemann Frederiksen startede sin karriere til søs hos Svendborg-rederiet A. E. Sørensen - først på Patricia S og senere på Martin S. Derefter fulgte en tid hos A. P. Møller og så uddannelsen til skibsfører på Svendborg Navigationsskole i starten af 1970'erne.

Gennem 25 år var Torben Lunnemann Frederiksen havnefoged. I første omgang i Struer ved Limfjorden og derefter i otte år for havnene i Marstal og Ærøskøbing indtil pensionen ved nytår 2016.

- Nu er jeg en glad pensionist og vil gerne medvirke til at skabe lidt flere aktiviteter i sømandsforeningen. Det kunne fx være foredrag og udflugter, så vi kan få flere medlemmer, gerne yngre med, siger Torben Lunnemann Frederiksen.

Første udspil fra den nye formand bliver en september-udflugt til Lillebælts-værftet i Middelfart, videre til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og derefter en eksklusiv rundvisning på Esbjerg havn.