Indsigt

Det er godt et halvt år siden, Folketinget bevilligede pengene til at udbygge motorvejen fra fire til seks spor. Hvordan står det til med arbejdet?

- Vi er i gang med nu at genbese materialet, og om der er sket nogle ændringer. Vores VVM-undersøgelse (miljøkonsekvensundersøgelse red.) er fra 2008, så vi er i gang med at kigge på, om der er sket noget de sidste 10 år, eksempelvis med trafikmængden eller med støjafskærmning. Og så skal vi også sende en del ansøgninger og ud at ekspropriere.

Hvordan vil bilisterne på E20 mærke arbejdet på motorvejen?

- Vi starter med at kigge på den østlige del af strækningen mellem Odense V og Aarup, og derefter mellem Aarup og Nr. Aaby. Trafikanterne vil ikke mærke meget til det, før vi går i gang for fuld skrue med anlægsarbejdet i begyndelsen af 2019. Vi sidder stadig og arbejder med, hvordan vi skal afvikle trafikken på strækningen. Vi starter med natarbejde, og på et tidspunkt går vi over til dagarbejde. Vi troede på et tidspunkt, at vi skulle ud at forstærke nødsporet men i stedet, her på første etape, forstærker vi midtersporet. I dag er der en grøn midterrabat på 3 - 6 meter, der lægger vi asfalt, og så kan vi rykke trafikken ind mod midten for at få plads på et arbejdsområde på ydersiden. Motorvejen bliver symmetrisk udvidet med cirka et par meter i hver side.

Pengene er der jo, hvad er det, som tager tid?

- Vi skal have nogle tilladelser til at gennemføre projektet ved de respektive kommuner, og vi skal holde besigtigelse (officiel samlet godkendelse af projektet red.) og ekspropriere og finde en entreprenør. Der plejer at gå mellem et halvt og to år, før man går i gang med arbejdet. Der skal være tid til projektering og laves arkæologiske undersøgelser, det er ikke kun lige at rulle asfalt ud. Det tager noget tid at få lavet en besigtigelse og ekspropriering. Vi har ikke fået besigtigelsen endnu, det sker i efteråret, og så cirka et halvt år efter kan man få lov at ekspropriere. Eksproprieringen tager typisk ikke lang tid, måske 3 - 5 uger. Det store ryk starter i andet eller tredje kvartal 2019, der kan man mærke det som trafikant.

Forventer I problemer med lodsejerne?

- Nej, det gør vi ikke. De har været bevidst om det, og de venter vel bare på, det endeligt kommer i gang.

Hvor mange skal afgive jord?

- Det har vi ikke hundrede procent styr på endnu. Lige nu er vi ude at snakke med de naboer, der skal lægge jord til projektet fra Odense V til Aarup.

Og hvordan med støjen, hvor meget højere bliver den med tre spor i hver retning i forhold til i dag?

- Der er mange, der bor ude ved strækningen, der har støj fra motorvejen. Hvor meget højere støjen bliver, når vi udvider med ekstra spor, er noget af det, vi er ved at kigge på nu. Det er svært at sige, hvor meget højere den bliver.

Hvordan sikrer I borgerne, der bor tæt ved motorvejen mod støjgener?

- Der er flere muligheder for at dæmpe støjen. Man kan bruge støjdæmpende asfaltbelægning, sætte støjafskærmning op eller lave støjvolde. Vi går ind og kigger på, hvor man med fordel kan sætte støjskærme op. Der er givet nogle retningslinjer i vores VVM-redegørelser, og det er dem, vi skal ind og se, om har ændret sig. Har trafikken ændret sig, er trafikmængden større, så det giver et andet støjbillede, end man forventede? Der er lagt op til noget støjskærmende, blandt andet ved Skallebølle, og måske også ved Vissenbjerg. Der er også lagt op til nogle støjskærme ude på den anden etape, men den har vi slet ikke undersøgt endnu. Har I valgt en asfalt, som er støjdæmpende?

- Det forventer vi også at bruge, ja. Den tager en del af dækstøjen, som er den primære kilde til støj. Vi sætter kun støjskærme op der, hvor det dækker et større antal boliger og sammenhængende bebyggelse.