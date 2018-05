Der var flere grunde til, at folk var mødt op til orienteringsmøde. For nogle var der bekymringer om støj, for andre handlede det om at få mere at vide om ekspropriation.

Jesper Winther, Skallebølle:Jeg vil selvfølgelig høre til projektet generelt, men jeg interesserer mig især for den arbejdskørsel, der må følge med. Man har jo hørt og læst historier om folk, hvis huse har taget skade af den slags. For os i Skallebølle fylder støjen selvfølgelig også. Jeg stod lige og jokede med Bjarne, som er nabo, om, at han får en 10-20 meter høj kælkebakke i baghaven med den støjvold.jeg er spændt på, hvordan den kommer til at fungere i landskabet. Jeg synes, det er svært helt at vurdere, hvordan det kommer til at se ud med sådan en 2D-tegning, som de har med. Foto: Michael Bager

Karen Sellebjerg Larsen, Ålsbo.Jeg fik jo en invitation, fordi jeg har jord på begge sider af motorvejen. Så jeg bliver jo berørt af ekspropriation. Jeg har en fiskesø på den ene side, og derfor er støjen også noget, som bekymrer mig. Det er jo ikke helt hensigtsmæssigt at have en masse larm ved en fiskesø, og det ligger altså et sted, hvor man ikke har tænkt sig at lave en støjvold, så det er noget, der fylder rigtig meget for mig, det er klart. Jeg har også nået en alder, hvor jeg er ved at afvikle, og det kan jo blive et problem. Foto: Michael Bager