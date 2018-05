Og skulle man ikke have troet det, bliver det hurtigt klart, at man, som Vejdirektoratet flere gange har fortalt, ikke bare ruller asfalt ud. Faunapassager, regnvandsbassiner, støjvolde, tilslutningsanlæg, og sandsynligvis et jernbaneprojekt er bare noget af det, der skal regnes ind i udvidelsen til tre spor.

- De seneste år er der sket en stor stigning i trafikken på Fynske Motorvej, åbner han, og så følger en detaljeret beskrivelse af det stræk, som han står i spidsen for.

Med plancher og grafer er direktoratets repræsentanter klar til at tage imod spørgsmål, men først er det projektleder Robin Højen Madsen, som fra scenen fortæller om første etape af udvidelsen mellem Odense Vest og Gribsvad.

Foran Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter kan der godt bruges en ekstra parkeringsplads denne onsdag aften. Ganske mange er nemlig mødt frem, og i hal tre hentes der ekstra stole for at gøre plads til de mange gæster. Men det er ikke en ekstra parkeringsplads, der er på dagsordenen, men et ekstra motorvejsspor. Vejdirektoratet har nemlig inviteret til orienteringsmøde omkring det store arbejde at anlægge to nye spor på Fynske Motorvej, som vil berøre mange langs den 24 kilometer lange strækning.

Robin Højen Madsen afløses på scenen af Mike Boesen, som i lige så mange detaljer beskriver sin del af strækningen, og i salen bliver der lyttet. Projektets fakta kan lyde tørre, men for mange i salen er støjgener og ekspropriation nemlig virkelige bekymringer.

Det bliver klart i pausen, hvor de deltagende flokkes om Vejdirektoratets folk for at spørge ind til netop deres situation ved kortene på væggene før en åben spørgerunde i salen. En af dem, som har kigget nærmere på især et af kortene er Niels Drejergaard fra Skallebølle.

Byen, hvor han er formand for beboerforeningen, er en af dem, som Vejdirektoratet vil forsøge at skærme mod den øgede støj fra et ekstra motorvejsspor med en jordvold på 10 meter i højden. Og de nye informationer har gjort bekymringerne mindre hos beboerformanden.

- Jeg har forholdt mig til den gamle VVM-undersøgelse, og vi har ikke fået opdaterede informationer før i dag. Og det, vi fik i dag, var positivt i forhold til den gamle undersøgelse. Den var sparsom i forhold til støjskærmning, og jeg er da mere positiv, end jeg var, før jeg kom, siger han efter at have hørt om støjvolden og en støjskærm, som skal holde noget af lyden ude af den østlige del af byen, som i dag er ubeskyttet.

Niels Drejergaard har før været skeptisk i forhold til Vejdirektoratets evne til at holde støjen ude. Men holder de farvede støjkort på væggene, som fremskriver trafikstøjen til 2030, og som kun når op på gul omkring hans hjemby, så er han tilfreds.

- Vi kan jo kun forholde os til plancherne, og dem må vi jo stole på. Og som jeg læser det, så ser det fornuftigt ud. Vi kunne godt have tænkt os, at skærmen gik endnu længere ud, men vi kan ikke andet end at være tilfredse, siger Niels Drejergaard, som altså kan forlade mødet med mere ro i maven.