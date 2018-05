GOG førte ellers med 17-14 ved pausen og kom også godt i gang med anden halvleg. Men tingene krakelerede for fynboerne kort inde i anden halvleg, hvor Ole Erevik i GOG-målet blev ramt i ansigtet af en bold sendt af sted af Skjern-stregen Bjarte Myrhol, og den norske veteran-målmand måtte forlade banen efter at have ligget flere minutter foran sit mål.

Men det kontante faktum for GOG er, at holdet - selv om det blev nummer to i grundspillet, fik to point med over slutspillets puljespil og vandt pulje 2 - nu skal kæmpe for at nå samme resultat som i 2015. GOG tog ikke i denne sæson det skridt opad, som klubben på Sydfyn så inderligt ønsker.

Og nu siger GOG farvel til en stribe spillere - blandt andre den norske trio Henrik Jakobsen, Magnus Jøndal og Gøran Johannessen - og et nyt hold skal spilles ind fra næste sæson.

GOG spillede faktisk bedst i første halvleg, hvor Skjern diskede op med et noget fantasiforladt forsvarsspil.

Men det gik altså galt et stykke hen i anden halvleg, hvor Markus Olsson (igen), Bjarte Myrhol og Anders Eggert trak hele deres Champions League-erfaring frem og løb et GOG uden redninger over ende.

Og så sluttede det hele af i en ren opvisning af Emil Nielsen i Skjern-målet, som trak den sidste selvtillid ud af de gule. Målmandskampen blev endnu engang afgørende. Og den kamp blev atter vundet af Emil Nielsen.