beredskabsplaner

Det stiller krav til både beredskabet og arrangører, når pladser og torve skal omdannes til festpladser. Både før og under er kravene skærpet på grund af terrortruslen.

Fredericia: Evakueringsplaner og betonklodser er på plads, når Fredericia centrum 1. juni omdannes til scener og festplads i forbindelse med årets sommerrock. Der er både planer for at undgå angreb og for evakuering, når tusindvis af gæster hygger sig i byen.

- Der skal lægges en beredskabsplan, som skal godkendes af både politi og os. Vi har ikke noget med den praktiske del af afspærringer eller andet at gøre, det er alene arrangørens ansvar, men vi skal forholde os til planerne, efterhånden som de ruller ind, og det arbejde bliver bare større og tungere, siger beredskabsdirektør for Trekantområdets Brandvæsen Jarl Vagn Hansen.

“ Mine folk er uddannet til at tage sig af tilskadekomne ved trafikulykker, men vi kan måske komme til at skulle hjælpe i en situation, hvor antallet af tilskadekomne er meget højere. Det kræver udstyr og uddannelse på et andet niveau, end vi kender i dag. Beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen

Sikkerheden ved byfester, festivaler og markeder bliver et stadig større fokus, og beredskabets rolle er, at beredskabsplanerne er i orden.

- Når der er over 750 personer samlet, så skal der ligge en beredskabsplan. Den indeholder blandt andet sikring mod terror og handler om flugtveje og evakuering, siger Jarl Hansen.

I planerne skal også indgå, hvordan brandbiler kan komme frem, hvis ulykken sker.

- Det nytter ikke, at der står betonklodser overalt, så vi ikke kan komme frem, for måske står vi i en situation, hvor vi skal hjælpe med at få folk væk, siger han.