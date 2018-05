FODBOLD: Sebastian Dalgaard sagde ved sin tiltræden i Middelfart Boldklub for tre måneder siden, at han regnede med at vende tilbage til USA, når hans lejemål her i foråret var slut.

Men Sport Fyn erfarer, at Middelfart Boldklub i løbet af torsdagen vil offentliggøre, at man har fået ham til at skrive kontrakt med nordvestfynboerne et år frem til sommeren 2019.

Sebastian Dalgaard er ifølge iagttagere af Middelfarts kampe for god til at spille i 2. division, men han har altså nu besluttet af være med til at få Middelfart op i 1. division i næste sæson.

Dalgaard tager på ferie i USA i tre uger, når sæsonen er omme. Hans amerikanske kæreste bor i Dallas, men såvidt Sport Fyn erfarer arbejder Middelfart på at skaffe et job til hende i Danmark.