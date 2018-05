Danmarksserie-holdet TPI havde flere repræsentanter tilstede inklusive holdets gamle topscorer Mathias Kristensen, der spiller i AC Horsens, sportschef Jesper Rasmussen og træner Jan Knudsen. Mathias Kristensen er blevet opereret for en meniskskade i starten af april.

Sandro Spasojevic, Kristian Weber, Nicolai Kehling og flere andre af de skadede Marienlyst-spillere var tilskuere.

Carsten Hemmingsen havde som altid sine børn tæt på trænerbænken og de lærer da en del af farmands tilråb til dommerstanden. Selv om linjedommer Allan Borgstrøm var konstant i godt humør og vejledte Hemmingsen i, hvad han må sige og ikke sige.

Nicolai Wael var også i lunt hjørne, da han frygtede det værste, da Andrés Lope så ud som om, at han skulle til at sparke et frispark. Wael frygtede verbalt, at Lope ville sparke bolden langt over, men det blev en helt anden, der tog sparket, så faren drev over. Eks-OB'eren Wael havde også lige overskud til at få med, at hans gamle klub Vejle havde vundet 1-0 over Fredericia og er på vej mod Superligaen.