Alexander Hemmingsen spiller resten af sæsonen for Marienlyst, der denne gang fik Christian Bannis ankelskadet i nyt nederlag

FODBOLD: For nylig skrev træner Carsten Hemmingsen sig selv på holdkortet i Marienlysts skadede trup. Denne smukke majaften på Windelsvej dukkede unge Alexander Hemmingsen pludselig op på holdkortet efter at have spillet universitetsfodbold i amerikanske South Carolina Gamecocks.

Marienlyst fik indhentet spilletilladelse til Michael Hemmingsens søn og nu spiller han de resterende kampe i foråret for sit gamle hold, inden han formentlig skal læse videre i København.

Det var en gedigen styrkelse af holdet, der skranter slemt men ikke nok til forhindre en 3-1-sejr til Nicolai Waels tropper fra Ringkøbing. For det ikke skulle være løgn, var unge Hemmingsen skyld i gæsternes 1-0-føring midt i anden halvleg. Han ville spille bolden tilbage til den purunge keeper Calle Åmann Povlsen, men bolden blev hængende i det knastørre kunstgræs og Andrés Lope smuttede imellem og scorede.

Så faldt Marienlyst endegyldigt sammen efter en første halvleg, der af kendere blev betegnet som en af holdets bedste i meget lang tid i en periode nu med ti kampe og kun et point.

Spillere som Derrick Nissen, Mads Aasgaard, Oliver Feldballe og Mads Lier er langt fra formen af forskellige grunde, og det samme er Mads Jørgensen, der startede på bænken, men havde luft nok til at skubbe bolden fornuftigt rundt før pausen. Og han viste sin sublime sparketeknik på kampens sidste spark i overtiden, da han pyntede med et mål helt oppe i krogen.

Helt i tråd med forårets svøbe gik Christian Bannis i stykker med et vrid i knæet midt i første halvleg, og det er påfaldende, at spillere som Kristian Weber, Sandro Spasojevic, Jens Riis og nu også Bannis er blevet hængende i kunstgræsset, som klubben ikke har råd til at vande.

Mange gange i løbet af kampen trådte spillerne i bolden, fordi den ikke gled naturligt fremad, og så skal det blive svært.

Jonas Hvilsom brændte et par gedigne chancer før pausen, og han var alligevel blevet klar trods fiberproblemer. Men ude var stadig også Mads Hansen, Jeppe Kirk, Thomas Broe, Lasse Plato, Nicolai Kehling sammen med de øvrigt nævnte, men der var dog 16 mand til træning tirsdag aften.

Kehling skal til undersøgelse med sit knæ fredag og bliver klogere på dets tilstand.

Marienlyst faldt helt samme efter 1-0-målet, men første halvleg antydede en forsigtig fremgang.