Speedway: De regerende danmarksmestre fra Team Fjelsted kunne ikke matche det smukke vejr med høj sol og varme stråler denne onsdag aften midt i maj.

I sæsonens første hjemmematch var Fjelsted aldrig foran mod Holstebro Elite, som Fjelsted ellers havde besejret 45-42 i Holstebro i starten af måneden. Længe lignede det et fynsk nederlag, men på en stærk slutspurt med fire gange 4-2-sejre i de sidste fire heat lykkedes det at få uafgjort 42-42, som gav et matchpoint plus et bonuspoint til Fjelsted.

Fjelsted-Holstebro 42-42 Speedwayligaen

Matchens gang: 2-4, 4-8, 7-11, 10-14, 13-17, 18-18, 19-23, 24-24, 25-29, 26-34, 30-36, 34-38, 38-40, 42-42.



Point Team Fjelsted:



Peter Kildemand (A) 8 point i 6 heat.



Frederik Jakobsen (B) 14 point i 6 heat.



Anders Thomsen (B) 13 point i 6 heat.



Tobias Busch (Tyskland) (C) 1 point i 5 heat.



Christian Thaysen (D) 6 point i 5 heat.



Point Holstebro Elite:



Kenneth Bjerre (A) 13 point i 6 heat.



Ulrich Østergaard (B) 11 point i 6 heat.



Bjarne Pedersen (B) 3 point i 5 heat.



Kasper Lykke Nielsen (C) 8 point i 6 heat.



Emil Grøndal (D) 7 point i 5 heat.



Bedste kørere: Fjelsted: Frederik Jakobsen. Holstebro: Kenneth Bjerre.



Tilskuere: 1006.



Næste match: Onsdag 23. maj kl. 19.00: Holsted Tigers-Team Fjelsted.



Bemærkninger: Fjelsted vandt den omvendte match 45-42 og får dermed et bonuspoint for at være bedst samlet.

Men skuffelsen var udtalt i ryttergården efter matchen.

- Det er svært at se det positive i den her præstation. Det er vel kun Frederik Jakobsen, der laver starterne. Der skal en helt anden indsats til i næste match, sagde Fjelsteds sportschef, Morten Svendsen.

Frederik Jakobsen var sammen med Anders Thomsen de eneste Fjelsted-kørere, der leverede varen hos hjemmeholdet.

- Jeg følte mig godt tilpas med min motor i dag. Det var rart at se, at jeg både kunne lave starterne og køre stærkt, sagde Frederik Jakobsen, der blev topscorer med 14 point.

Fjelsted fik en skidt start med to styrt i aftenens to første heat - i samme sving. I det sidste sving ud for ryttergården væltede Frederik Jakobsen i første heat, og den tyske gæstekører Tobias Busch røg af cyklen i andet heat - i begge tilfælde solouheld på slaggerne, der var blevet vandet godt igennem i det tørre vejr.

- Banen havde nok fået lidt rigeligt vand, og jeg var helt mudret til. Så røg jeg op i et spor og væltede, sagde Frederik Jakobsen, der ikke slog sig mere, end at han kunne køre videre og score tæt på maksimum - 14 point - i sine næste fem heat. Det ene heat, hvor han "kun" blev nummer to, blev vundet af holdkammeraten Anders Thomsen.