Det var Tim Magnus Hvidsten enig i, selvom han dog havde håbet at se landsholdsspilleren lave en kasse eller to.

- Han er jo en legende! Så det var fedt, at han faktisk gav os en chance, og det er det vigtigste, konkluderede Aksel Nielsen efter kampen.

Trænerens overraskelse faldt i særdeles god jord blandt spillerne, som efter kampen var enige om, at Christian Eriksen er lige så god i virkeligheden, som han er, når de ser ham på tv.

Det var holdets træner, Pia Becker, der havde arrangeret overraskelsen, og hun sørgede da også for, at den professionelle fodboldspillers evner på banen blev testet. Christian Eriksen blev kastet direkte ind i en kamp med tre halvlege, og ingen af hans modstandere så ud til at have planer om at skåne hans landsholdsben, selv om VM i Rusland er lige om hjørnet.

Middelfart: Træningen i fodboldklubben MG & BKs handicapafdeling var onsdag aften noget lidt ud over det sædvanlige. En time inde i træningen dukkede Middelfarts helt egen Tottenham-spiller, Christian Eriksen, nemlig op og deltog i resten af træningen - til stor fornøjelse for spillerne.

Efter kampen var der tid til både autografer og spørgsmål. Især transferrygterne om Christian Eriksens mulige skifte til den spanske storklub FC Barcelona blev diskuteret flittigt.

De rygter kunne Christian Eriksen hurtigt mane til jorden:

- De ikke har ringet. Det er bare rygter, sagde han med en smil.

Det er efterhånden et par år siden, Christian Eriksen selv trænede afleveringer og hjørnespark på MG & BKs baner, men han har de seneste år været forbi og deltaget i flere træningskampe, når han har været hjemme i Middelfart.

- Det er altid pisse hyggeligt at spille med på holdet, men i år har det været svært at få det planlagt på grund af fødsel og landshold. Derfor var jeg med til at spille i dag, forklarer Christian Eriksen, der lige nu er på besøg hjemme på Fyn.

Christian Eriksens kæreste, Sabrina Kvist Jensen, er gravid og har termin i slutningen af maj.

Ideen til landsholdsspillerens besøg opstod for flere år siden, da Pia Becker og holdet var på besøg i landsholdets træningslejr forud for en venskabskamp mod Island. Siden har Christian Eriksen været med til holdets træning i Middelfart en gang om året, hver gang til stor begejstring for spillerne.

Christian Eriksen scorede ingen mål under onsdagens træningskamp, men leverede en assist og flere flotte afleveringer.