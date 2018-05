Den nye taxilov gør det markant dyrere at køre med taxa.

Så meget står klart, efter et flertal i byrådet onsdag sagde ja til en regulering af taksterne efter den nye taxilov, som Folketinget har vedtaget.

Den nye lov indebærer blandt andet, at Trafikstyrelsen overtager administrationen af taxiområdet fra kommunerne - og at der efter 2020 ikke længere vil være nogen begrænsninger på antallet af taxitilladelser, som kan udstedes. Og så betyder den altså også, at det bliver dyrere at køre med taxa.