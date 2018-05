Den ene beholder har et rum til organisk affald og et andet til restaffald, mens den anden har et rum til papir og pap og et til metal og glas. Plastik skal fortsat afleveres på genbrugsstationen eller ved storskraldindsamlingen.

Den nye plan bliver rullet ud over hele kommunen i slutningen af 2019 eller starten af 2020, og den betyder blandt andet, at borgerne skal sortere deres affald i to spande med hver to rum.

Indsamlingen af storskrald ændrer også karakter. I dag kommer storskraldebilen forbi samtlige adresser i kommunen en gang om måneden, men nu bliver den ændret til en såkaldt "ringeordning", hvor borgerne selv ringer efter Genbrugsbilen, når de har behov for at få hentet storskrald.

I øjeblikket får entreprenøren betaling for hver adresse i kommunen, men da mange ikke bruger ordningen, mener man, at der vil være penge at spare ved i stedet at lave en "ringeordning".

Det er også en del af den nye affaldsplan, at borgerne får mulighed for mod betaling af få hentet deres haveaffald i sække, bundter eller godkendte affaldsbeholdere. Det er muligt at få hentet haveaffald 12 gange om året, og prisen for at være med bliver ca. 1100 kroner om året.

Når den nye ordning træder i kraft, bliver de velkendte miljøstationer til indsamling af glas og papir nedlagt, og samtidig er det slut med ugetømning om sommeren.

Den nye affaldsordning skulle egentlig have trådt i kraft i starten af 2017, men den er blevet forsinket, fordi man har afventet resultaterne af forsøgsprojekterne, Frontløberprojektet og Syfre II. Ordningen er godkendt af et enig Miljø- og Naturudvalg, og sagen bliver nu sendt videre til byrådet til endelig politisk behandling.

Det er et nationalt mål, at 50 procent af alt husholdningsaffald skal genanvendes i 2022. I følge afdelingsleder i Vand og Affald, Finn Kallehauge, genanvendte Svendborg Kommune i 2017 knap 37 procent af husholdningsaffaldet.