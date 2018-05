Faaborg: En 25-årig faaborgenser fik onsdag ved retten i Svendborg sin tredje voldsdom, og denne gang viste retssystemet tænder i form af en ubetinget fængselsstraf.

Fire måneder skal den unge kontanthjælpsmodtager ind og afsone for to tilfælde af vold.

Den ene episode fandt sted natten til den 27. januar 2018 bag Heliosteatret i Faaborg. Her gav den 25-årige sin "fætters mor" - som hun blev beskrevet i retten - et knytnæveslag i ansigtet, efter de lidt tidligere på aftenen havde haft et sammenstød på værtshuset Klokken. I retten beskrev den forulempede kvinde, hvordan hun på et tidspunkt havde forladt Klokken sammen med en bekendt for at gå ned til "Peters" for at få en øl.

Bag Helios-teatret bemærker hun, at den 25-årige var fulgt efter dem, og han råbte hende an. "Hvad blander du dig for din fede so", råbte den 25-årige, og kort efter tildelte han kvinden et knytnæveslag i ansigtet, så hun væltede omkuld.

- Jeg har stadig et blåt mærke efter det, selv om det er flere måneder siden, forklarede kvinden i retten.

Den tiltalte havde tidligere forklaret, at det var med flad hånd, han slog, men ellers huskede han ikke meget. Han måtte melde pas på anklagerens spørgsmål, om hvorfor han gjorde det.

- Jeg var meget beruset, og gik til psykiater, forklarede han.