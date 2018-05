Svendborg: Hvad er dens historie, og hvad skal der ske med den i fremtiden?

Det bliver der sat fokus på, når Fyns Amts Avis inviterer til Debatteriet på spillestedet Kammerateriet på Frederiksø tirsdag 22. maj.

Aftenens omdrejningspunkt bliver netop den lille ø, som reelt blev grundlagt, da det blev besluttet at læsse ballast fra skibene over på den lille sandbanke Koholm i Svendborg Havn og omdøbe den til Frederiksø - i 1843.

- Frederiksø fylder 175 år i år, og vi synes, at det er værd at markere. Og vi har valgt at stille spørgsmålet om, hvordan vi kunne tænke os, at øen ser ud om 25 år, siger Hans-Henrik Dyssel, der er nyhedsredaktør på Fyns Amts Avis og manden, der skal styre løjerne og det fire mand store panel.

Det udgøres af museumschef Esben Hedegaard, Svendborg Erhvervsråds-formand Per Nykjær, Lars Aagaard fra spillestedet Hansted og Jacob Bjerregaard Engmann fra Baggårdteatret.

- Esben Hedegaard skal fortælle historien om Frederiksø, og så håber vi på en bred debat, hvor vi rammer noget kultur, noget kulturelt iværksætteri og noget mere erhvervsrettet. Og jeg håber, det bliver en debat, som vil overraske og give nye perspektiver på en meget vigtig del af Svendborg by, siger Hans Henrik Dyssel. Og tilføjer, at der Debatteriet-traditionen tro bliver rige muligheder for at stille spørgsmål undervejs.

Der lægges fra land klokken 17, og der er gratis adgang for normalprisbetalende abonnenter. Tilmelding på telefonnummer 6221 4621 senest tirsdag 22. maj klokken 14.