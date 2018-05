Facebooks chef, Mark Zuckerberg, kommer til høring i EU-Parlamentet om deling af brugerdata.

Høringen vil formentlig allerede finde sted i næste uge, skriver parlamentsformand Antonio Tajani på Twitter.

Parlamentsformanden kalder det et skridt i den rigtige retning for at genopbygge tillid mellem Facebook og EU-borgere.

Høringen sker, efter at et bredt flertal i EU-Parlamentet i sidste måned krævede, at Facebooks stifter personligt møder op for at stå til ansvar for Facebooks omgang med brugeres personlige data.

Dataskandalen involverer 87 millioner Facebook-brugeres personlige data.

De er blevet høstet af analyseselskabet Cambridge Analytica. Heriblandt er 2,7 millioner europæeres data.

- Vores borgere fortjener en fuldgyldig og detaljeret forklaring, siger Antonio Tajani.

Mark Zuckerberg har allerede været til høring i den amerikanske kongres om dataskandalen.

Men i modsætning til det ti timer lange krydsforhør i USA i april, kommer høringen i Europa-Parlamentet til at foregå bag lukkede døre.

Zuckerbergs besøg i Bruxelles falder sammen med, at EU's nye persondataforordning træder i kraft 25. maj.

Forordningen skal styrke sikkerheden i forbindelse med EU-borgeres personfølsomme oplysninger og undgå lignende skandaler i fremtiden.

Fremover vil myndigheder kunne udstede bøder til virksomheder på op til fire procent af den årlige omsætning, hvis privat data uden tilladelse bliver delt med en tredje part.