Ikram Ibrahim, 16, folkeskoleelev i 9. klasse: Jeg er sjældent syg selv. Men det vil være positivt for mange, tror jeg. Jeg kender til mange, som kan have svært ved at tage afsted ind til byen. Ældre, og der er mange, der er syge. Cancer og andre sygdomme. Min bedstemor også, hun har også noget med helbredet. For alle dem vil det være en hjælp. Og så er det jo klart, at det også er smart, at folk kan få hurtigere hjælp herude. Er der noget rigtig galt, lad os sige, at én er dårlig og vil søge hjælp nu, så er det selvfølgelig bedre, at der er mulighed for at tage til en læge her i stedet for at skulle tage bus ind til centrum. Foto: Nils Svalebøg