Nyborg: Det er en tidligere Nyborg-dreng, som på Grundlovsdag 5. juni går på talerstolen i Videnskabernes Akademi i byernes by. Her på akademiet fra Ludvig d. 16. tid er Jan Tønnesen inviteret til at fortælle om sin forskning i hjernens levende celler med hjælp fra et højtopløseligt mikroskop. Han er i øvrigt den første i en talerække på seks internationale forskere fra blandt andre Sorbonne, som skal gøre de fremmødte klogere på de store fremskridt indenfor neurologien som videnskab.

41-årig Jan Tønnesen er student fra Nyborg Gymnasium i midten af 90'erne. Senere drog han til hovedstaden, hvor han uddannede sig til biolog fra Københavns Universitet. Siden gik turen til Skåne, og efter en ph.d fra Lund Universitet har Jan Tønnesen forsket på blandt andet universitet i Bordeaux. Og det er da også her, at han har forsket i neurologien og nogle af hjernes uoplyste sider.

I dag bor han sammen med sin spanske kone i den baskiske hovedstad, Bilbao.