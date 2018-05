Ærø: Bedst som det i forrige uge så ud til, at Bøssehage øst for Ærøskøbing var blevet strøget af kommunens ønskeliste over seks steder, hvor man gerne vil have Kystdirektoratet til at ophæve strandbeskyttelseslinjen, er området nu tilbage på listen.

Det skete, da kommunens økonomi- og erhvervsudvalg tirsdag holdt møde. På dagsordenen var en behandling af Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling fra 3. maj, der lød, at man netop pillede Bøssehage ud af listen.

Teknik, miljø- og havneudvalget var på sit møde enedes om med et kludetæppe af stemmer at anbefale at reducere de seks steder til kun fem, og det var denne anbefaling, Økonomi- og erhvervsudvalget skulle tage stilling til tirsdag, og som på foranledning af Bent Juul Sørensen (Æ) blev godkendt ... men med den tilføjelse, at Bøssehage blev skrevet tilbage på ønskelisten.

- Det gjorde jeg, fordi jeg mener, der er så store livsværdier forbundet ved at have fiskehuse og andre ting, der tilhører det maritime miljø på et sted som Bøssehage. Og der er mange, der misforstår det her. Vi er jo ikke ude i noget med en blankocheck, hvor man kan bygge, hvad man vil, hvis linjen bliver ophævet, og det tror jeg ikke, alle dem, der har protesteret, overhovedet er klar over, lyder det fra Bent Juul Sørensen.

Teknik, miljø- og havneudvalget besluttede jo at trække Bøssehage ud, fordi der var indkommet så mange protester om netop det område. Bider de protester ikke på dig?

- Jeg kunne ikke blive klog på, hvad teknikudvalget egentlig besluttede. Jeg synes, det pegede i fem forskellige retninger, og derfor anbefalede vi, at man fulgte administrationens oplæg og tog Bøssehage med.

Borgmester og formand for Økonomi- og erhvervsudvalget Ole Wej Petersen (S) stemte som den eneste i udvalget imod forslaget fra Bent Juul Sørensen.

- Jeg synes, ligesom medlemmerne i teknikudvalget, at man skulle lytte til de mange protester og indsigelser, der var kommet. Men det var så en holdning, jeg stod alene med, forklarer han.

Den endelige beslutning om, hvor mange steder man vil ansøge om at få ophævet strandbeskyttelseslinjen, ligger nu hos kommunalbestyrelsen, der skal afgøre sagen på sit møde den 31. maj.

Ansøgningen skal være Kystdirektoratet i hænde senest 1. juni.