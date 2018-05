Kristi himmelfartsdag blev Østfyn ramt af et voldsomt skybrud. Først nu er ejerne af Rosilde Højgård ved at få overblik over de omfattende skader på virksomhedens afgrøder.

Hele 44 millimeter vand blev det til på meget kort tid, og Helle Jørgensen mindes ikke at have oplevet noget lignende i nyere tid. Det er først nu - cirka en uge efter - at familien ved at danne sig et overblik.

- Vi tør ikke lade være med at vande vores kartofler, selv om vejrudsigten lover regn, så det gjorde vi også den torsdag. For det meste er det kun en storm i et glas vand. Vi har drevet landbrug i 40 år, og Nyborg er det sted i landet, hvor der falder mindst nedbør. Derfor havde vi ikke forestillet os, at det ville blive så slemt, fortæller hun om det voldsomme skybrud, der sendte kaskader af vand og hagl ned over familiens marker - med store skader til følge.

Fra Blankenborgvej skyllede vandet ned over marken mod fjorden og efterlod kartoflerne oven på jorden. Heller ikke gårdbutikken på Gl. Vindingevej er gået ram forbi. Her stod der vand helt inde i laden, i kølerummet samt i værkstedet. I porten lå hele 20 centimeter hagl, som blev skovlet op i en trillebør fredag formiddag og kørt væk. Fra Gl. Vindingevej 21 og ned over marken mod naboejendommen, som Rosilde Højgård også har forpagtet, løb en hel flod af vand.

- Havde det bare været korn, men der er tale om højværdiafgrøder så som kartofler, grøntsager, økologiske sukkerroer. Noget, der er rigtig dyrt at etablere. Vi har forsøgt at redde, hvad der reddes kan, men jeg har været så deprimeret og frustreret de seneste dage. Det er så voldsomt, at jeg faktisk ikke har orket at tale med nogen om det før nu, siger hun.

Rosilde Højgård råder i alt over cirka 650 hektar landbrugsjord og store dele af det område blev særligt hårdt ramt af skybruddet. Ud over roer er det blandt andet gået ud over årets kartoffelproduktion og en ærtemark, en såkaldt fremavlsmark, der skal bruges til såsæd næste år.

Holdet bag Rosilde Højgård har knoklet i døgndrift de seneste mange uger for at indhente noget af det tabte oven på en kold vinter og et vådt forår. Så sent som på Kristi himmelfartsdag havde man travlt med at så gulerødder og rødbeder. Hvad der er blevet af dem, ved hun ikke.

- Noget af det retter sig måske, men svært at sige, før vi skal begynde at høste. Under alle omstændigheder er det for sent at så om på nuværende tidspunkt, konstaterer hun.

Ikke alt er dog tabt. De kartofler, der havde fiberdug over sig, har klaret sig gennem uvejret, og ifølge driftsleder Mads Petersen er der en chance for, at nogle af roerne trods alt bliver til noget.

- Mit bud er, at mellem halvdelen og to tredjedele får svært ved at blive til roemark, mens cirka en tredjedel har en chance for at blive det. Hvad kartoflerne angår, så er er det mindre områder i den økologiske del, der er ødelagt. Til gengæld er skaderne mere omfattende i den konventionelle bedrift på Gl. Vindingevej, vurderer han.

Med til billedet hører også, at man stadig mangler at lægge kartofler på en del af jorden foruden at så kål og porrer. Derudover kan Rosilde Højgård se frem til at få dækket en del af tabet gennem sin haglskadeforsikring.

Det omfatter dog ikke den del af afgrøderne, der stadig befinder sig under jorden, ligesom skader forårsage af de store mængder vand som udgangspunkt heller ikke bliver erstattet.