1. Find andre investorer med flere erfaringer og investeringer bag sig og spørg dem til råds. Lyt til deres erfaringer og forsøg at undgå de fejl, som de helt sikkert har gjort.

2. Erkend fra start at du kommer til at lave masser af fejl, uanset hvilke råd du får. Brug dit netværk til at studere og lære om investeringer, hvor ikke mindst værdiansættelsen af den virksomhed, du vil putte dine penge i, kan være en udfordring.

3. Invester kun penge, som du ved, at du kan undvære i dit budget. Overvej at gemme en portion af din investering, så du kan være med i anden bølge af investeringer, så du kan fastholde din indflydelse og ejerandel i virksomheden, når nye og måske større investorer træder ind i ejerkredsen.

4. Hvis du ikke har pengene til at investere alene, men gerne vil begynde at investere, så overvej om du vil gå sammen i et syndikat (en gruppe med andre investorer). Det er bl.a. den måde, de 240 medlemmer af netværket Keystones opererer. De går ind med minimum 50.000 til 100.000 kroner for en billet i en investering og er dermed et alternativ til et medlemskab af bl.a. Business Angel Syddanmark-netværket, hvor kapitalkravet er fem millioner kroner til nye medlemmer.

5. Overvej om du skal investere som såkaldt sweat equity - hvor du både investerer en portion penge og samtidigt investerer en del af dig selv og dine kompetencer i virksomheden. Det er en måde at sætte dig selv i spil, hvis du mener, at du kan bidrage på andre måder end med penge. Det er også en model, som investorer bruger for at sikre sig adgang til den virksomhed, de investerer i - og ikke mindst sikrer sig, at de får mulighed for at spille en rolle i udviklingen af virksomheden. Sweat equity fastsættes på forhånd også for en ejerandel af virksomheden - eksempelvis en ugentlig arbejdsdag i virksomheden for en ejerandel på fem procent.