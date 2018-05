- Hvor det måske tidligere var old money fra rige familier eller individualister, så oplever vi i stigende grad en ny interesse for at investere fra folk, der har været vellønnede i deres arbejdsliv og nu gerne vil investere en halv eller hel million kroner, siger forretningsfører i netværket af private investorer Business Angels Syddanmark, investor Klaus Holmsberg.

Flere end 4000 private personer i Danmark kan skrive investor på visitkortet, og selv om det langtfra er alle, der er medlem af et netværk som engel eller mindre investor i Keystone-netværket, så mærker man også her tydeligt interessen for at investere.

Det er dog ikke kun Frigaard, der har succes med sine investeringer. Forsamlingen anslås af dagens arrangører at være god for mellem tre og fire milliarder kroner.

Kravet for at være med i BA Syddanmark er, at man råder over fem millioner kroner i investeringsparat kapital, så det udelukker automatisk en del, men interessen for at blive investor er også stærkt voksende hos personer, der ikke råder over den slags midler på kontoen.

De søger i stedet mod netværk som Keystone, hvor Kenneth Larsen, partner og adm. direktør har oplevet mere end en fordobling af sit investor-netværk på blot et år. I dag har han og hans tre partnere 240 investormedlemmer i netværket mod 100 sidste år ved samme tid. Netværket har blot får år på bagen, men interessen er massiv.

- Interessen er kæmpestor for at investere i virksomheder og startups. Folk gør det ikke for at få afkast på deres penge. Det ender måske der, men det er ikke det, man skal gøre det for. Man skal kunne lide rejsen, siger Kenneth Larsen.

Hos Keystone investerer man typisk sammen i en gruppe med andre investorer i et såkaldt syndikat, hvor man kan nøjes med at lægge 50.000 kroner for en del af puljen. Ved at gå sammen i grupper undgår man typisk dyre lærepenge, siger han.

En udvikling som man gerne så endnu mere af hos arrangørerne i Danban, Danish Business Angel, lyder det fra scenen fra Jesper Jarlbæk, formand for Danish Business Angels.

- Vi har en ambition om at gøre investeringer til en folkesag, siger han og henviser til Sverige, hvor mennesker med almindelige lønninger i langt højere grad end herhjemme kaster sig ud i investeringer.

Udviklingen er dog allerede i gang, understreger han, hvilket Michael Hansen, Invest In Odense, som har siddet med i styregruppen bag dagens arrangement, kun bakker op om:

- Tidligere var det rige familier og såkaldt old money, men det ændrer sig. Vi oplever også, at de "mindre" investorer går sammen i grupper, så de både kan fordele risikoen og investere ind i spændende virksomheder, de måske ikke ellers havde mulighed for, siger han.