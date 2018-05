Sådan gør andre

Praksis oplever ind imellem problemer på grund af sprogbarrierer - eller mange afbud. Det problem har man forsøgt at løse ved at bruge penge på ekstra hjælpepersonale, som tager sig af at bestille tolke og håndtere afbud.

- Jeg kan virkelig flytte noget hos de patienter, som er dårligt reguleret og ikke passer deres behandlinger. Eller ikke har råd til deres medicin. Hvis jeg kan flytte dem fra et scenario, der fra mit synspunkt er relativt katastrofalt, er det på en eller anden måde mere meningsfuldt for mig end at arbejde i et mere velfungerende område, hvor man ofte kun rykker ved marginalerne.

Her ligger en praksis med to praktiserende læger i butikscentret City Vest. De er i området på grund af interesse - fordi de virkelig kan gøre en forskel - ikke fordi de har fået attraktive vilkår.

Københavnerbydelen Tingbjerg er blandt andet kendt for at huse en afdeling af banden Loyal to Familia - og for at være på den såkaldte ghettoliste. Så da den sidste praktiserende læge i området valgte at gå på pension i maj 2015, var der ingen umiddelbar afløser klar, selv om der bor omkring 6000 personer her.

To år skulle der gå før det lykkedes at overtale to praktiserende læger til at slå sig ned i Tingbjerg - takket været et samarbejde mellem Københavns Kommune, Region Hovedstaden og PLO-H - Praktiserende Lægers Organisation i hovedstaden. Men det krævede også noget ekstra:

Kommunen har stillet en socialrådgiver til rådighed i to år for lægerne og betalte samtidig omkring 500.000 kroner for klargøringen af de nye lokaler. Derudover får lægerne mulighed for gratis at bruge tele-tolkning - adgang til en professionel tolk - hvis de har brug for det. Lægerne får et tæt samarbejde med områdets sundhedsaktører, blandt andet den kommunale sygepleje.