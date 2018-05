Odense får to nye praktiserende læger, og der tegner sig et politisk flertal i regionsrådet for at knytte de to bevillinger til sundhedscentret i Vollsmose.

Beboerne i Vollsmose er mere syge end gennemsnittet i Odense Kommune og går mere til læge og vagtlæge end andre. Men snart bliver der åbnet for, at området får sine egne læger. Odense står nemlig til at få to nye ydernumre, der giver ret til at drive praksis i byen. Og et flertal i regionsrådet bestående af Konservative, Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten vil knytte ydernumrene til Vollsmose. Som Annette Blynel fra SF forklarer: - Der bor lidt over 9000 mennesker i det firkantede område, der udgør Vollsmose. Kigger man på hele Distrikt Øst, der tæller 20.000 personer, har man ingen selvstændig lægepraksis. Fra den nye sundhedsprofil ved vi, at der er stor ulighed i sundhed - specielt folk med korte uddannelser er ramt. Det vil vi gerne tilgodese med en placering i sundhedshuset i Vollsmose. Vi har hørt, at der er læger, som er interesseret, men det handler også om, hvilke vilkår, der følger med.

K støtter afgørelse

De to konservative medlemmer af regionsrådet, Michael Nielsen og Morten Weiss-Pedersen, har valgt at følge flertallet i byrådet i Odense, og dermed ser det ud til, at flertallet for afgørelsen er i hus, når den endelige afgørelse formelt træffes på regionsrådsmødet den 28. maj. Den beslutning er den konservative rådmand i Odense, Søren Windell, tilfreds med: - Min holdning er, at læger bidrager til at gøre Vollsmose til et mere normalt område. Det er ikke et sundhedstegn, at man leder forgæves efter en praktiserende læge i et område på størrelse med Faaborg. Ved at have en læge i Vollsmose bliver afstandene kortere, og det betyder, at flere vil gå til lægen. Jeg tror på, at vi ad den vej kan højne sundheden i Vollsmose, siger han.

V er imod

Da punktet blev drøftet i "Udvalget for det nære sundhedsvæsen" i regionen, valgte formand Bo Libergren (V) at begære sagen behandlet i regionsrådet, fordi V og DF kom i mindretal. De vil ikke pege på Vollsmose - en holdning, der bakkes op af PLO-O, de praktiserende lægers organisation i Odense. Bo Libergren forklarer, at han har et andet fokus - nemlig at tilgodese den almindelige odenseaners mulighed for at vælge en læge tæt på. Han vil derfor følge den normale procedure og udmønte ydernumrene som man plejer. Det vil sige i et salg til interesserede læger - typisk til en mindstepris på 300.000 kroner pr. ydernummer. I tilfældet med Odense skulle man også tage i betragtning, hvordan og hvor lægen vil drive sin praksis. Forslaget blev imidlertid stemt ned. - Flertallet af læger bor i centrum, selv om det kun er godt halvdelen af odenseanerne, der bor her. Derfor giver det mening at tilstræbe en bredere fordeling - det kunne være i Vollsmose, men det kunne også være i Korup, Bellinge eller Fraugde. Det centrale her er for mig lægedækningen, og der ligger allerede en praksisplan for, hvordan vi gør, siger Bo Libergren.

