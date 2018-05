Da Aksel Groth Hansen undersøgte indhegningen til et areal, som hans dexter-kvæg græsser for kommunen, opdagede han, at en tyv havde været på spil.

Ærøskøbing: Aksel Groth Hansen var lørdag den 12. maj taget til Vesterstrand i Ærøskøbing, for at sikre at indhegningen i et areal, hans dexter-kvæg græsser for kommunen, var klar til at tage mod hans kvæg. Til sin forbavselse opdager han, at en tyv har været på spil.

- Da vi skulle slå strømmen til, var der kun kontakten tilbage, siger Aksel Groth Hansen, der er medejer af Graasten Dexter Gaardbutik.

Strømboksen er på 8000 volt og en halv gange en halv meter i størrelse. Tyveriet af strømboksen, der er ejet af kommunen, er meldt til politiet.

Palle Kefer fra Ærø Kommune bekræfter, at kommunen har fået stjålet en strømboks. (RASHE)