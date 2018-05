36-årige Winnie Vestergaard er blandt de indstillede til Fællesskabsprisen 2018 for sit arbejde med at træne førerhunde.

Gislev: 36-årige Winnie Vestergaard fra Gislev er blind. Men det er ikke en hindring i forhold til at kunne træne førerhunde til andre blinde.

Winnie Vestergaard arbejder for foreningen Brugernes Førerhunde Ordning, hvor hun også er næstformand. Og nu er hun blevet indstillet til Fællesskabsprisen 2018 for sit arbejde.

"Winnie er helt fantastisk inspirerende for andre, i kraft af sit store gå-på-mod, sin positive indstilling til tingene og sit gode humør. Hvor er det bare fantastisk, at hun har overskuddet til at gøre så meget godt for andre blinde og stærkt svagtseende", lyder det blandt andet i indstillingen.

Winnie Vestergaard har trænet mere end en håndfuld førerhunde, og flere er på vej.

Det er 3F, Alka, DFDS, ISS, Københavns Lufthavne, Københavns Professionshøjskole, PensionDanmark, Tuborgfondet og Mette Frederiksen, der står bag fællesskabsprisen.

I år sætter Fællesskabsprisen særligt fokus på de fællesskaber, der findes på arbejdspladsen og i lokalsamfundet samt de projekter, initiativer og ildsjæle, der skaber platforme, hvorfra andre hjælpes til at skifte spor i livet.

Der kan indstilles personer, grupper eller projekter frem til den 28. maj.

Alle kan gå ind og stemme på, hvilken kandidat, der skal vinde publikumsprisen. Det sker på www.faellesskabsprisen.dk.

De øvrige vindere udvælges af en jury, som består af repræsentanter fra partnerne bag prisen. De i alt 10 vindere hædres ved en stor prisoverrækkelse den 7. juni på Oslobåden.