dyreliv

Haarby: Hans Erik Jørgensen og Kirsten Rasmussen ved Haarby er begyndt at glæde sig til, at kalenderen viser 27. maj. Her åbner de nemlig gården for "Sofari", hvor danskerne kan få mulighed for at se de økologiske grise boltre sig på marken eller i mudderhullerne.

- Vi er meget glade for at arbejde med natur og dyr på deres egne præmisser uden kunstige hjælpemidler. Vi synes, det er vigtigt, at forbrugerne får indblik i, at der er en alternativ måde at holde grise på, og hvordan en økologisk gris har det. Derfor er de meget velkomne på vores gård til Sofari, fortæller Kirsten Rasmussen i en pressemeddelelse.

Hans Erik Jørgensen og Kirsten Rasmussens gård er en af to gårde på Fyn, der gør klar til Sofari. Det er gratis for alle at deltage, og aktiviteterne varierer fra gård til gård. På gården i Haarby er der foruden rundvisning på gården mulighed for at gå på karamel-fiskejagt i en grisehytte, smage hjemmelavede pølser og få taget et familieportræt som grisefamilie.

Du kan læse mere på www.sofari.dk, hvor du også kan se, hvilke andre gårde i landet, der holder åbent hus.