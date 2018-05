Munkebo: Planerne for Munkebo Bycenter byder blandt andet på tre ekstra etager, hvor der skal være en masse boliger. Lokalplanen er ikke endnu lagt fast, og det skal ske, inden bygherrerne for alvor kan sætte pælene i jorden. Men allerede nu imødekommer byrådspolitikerne planerne for bycenteret. Der er dog tilføjet et lille "men" hos flere af dem, der har betænkeligheder ved antallet af etager, og hvilke former for lejligheder, der kommer til at ligge oven på Munkebo Bycenter. Klik dig igennem billedgalleriet og se, hvad nogle af byrådets politikere mener om planerne.