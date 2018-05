Kerteminde: En gruppe unge forstyrrede mandag aften optimistjolletræningen i Kerteminde Havn i en grad, så politiet måtte tilkaldes. Ballademagerne dukkede op på to speedbåde og en jetski, mens Kerteminde Sejlklubs børnehold bestående af 7-12-årige var på vandet. Vinden var for svag til at udspile sejlene mandag aften, og en del af børnene tog en svømmetur omkring jollerne cirka 150 meter fra land, da speedbådene sejlede tæt op ad børnesejlerne og deres træner.

- De sejlede frygteligt tæt på vores optimistsejlere, der plaskede rundt i vandet. De sejlede i cirkler omkring ungerne og prøvede at sprøjte vand på vores træner, som er en køn, lyshåret pige, beretter sejlklubbens næstformand Carsten Wagner, der overværede episoden.

Som en del af træningen fik børnesejlerne ture på en såkaldt tube, der er en form for oppustelig badering uden hul, som spændes efter sejlklubbens motorbåd. Idéen med legen er, at de, som sidder på tuben, på et tidspunkt ikke længere kan holde fast og ryger i vandet, men det udviklede sig farligt, da manden på jetskien placerede sig lige bagved.

- Det var sindssygt farligt. Hvis ungerne røg af, ville de blive sejlet ned med det samme, fortæller Carsten Wagner.